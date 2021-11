Krankenhäuser passen Besucherregelung an

Aktuelle Lage macht Einschränkungen notwendig

Aufgrund der aktuellen Entwicklung sehen sich die Krankenhäuser in der Region Hannover veranlasst, die Besuchsmöglichkeiten erneut einzuschränken. Ab Mittwoch, 1. Dezember, sind die Standorte des KRH Klinikums Region Hannover (KRH), die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Häuser von Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Paracelsus-Klinik und der Sophienklinik betroffen. Die Kinderkliniken sind auf Grund ihrer besonderen Versorgungsrolle ausgenommen.Hintergrund ist die sich verschärfende empidemiologische Lage und die daraus resultierenden Notwendigkeiten. Auch unter Anwendung von Testmöglichkeiten kann die Sicherheit von Patientinnen und Patienten sowie die der Beschäftigten in den Krankenhäusern ohne die Reduktion der Besucherströme nicht ausreichend gewährleistet werden.Damit kehren die Häuser in der Region zu einer vorrübergehenden Maßnahme zurück, die bereits vor einem Jahr und im Frühjahr 2020 gegriffen hatte. Ausnahmen sind möglich, wenn sie, wie in geburtshilflichen oder palliativmedizinischen Situationen, medizinisch begründet sind.Einzelheiten zu den jeweiligen konkreten Umsetzungen der Regelung und mögliche Ergänzungsregelungen können auf den Internetseiten der betroffenen Häuser eingesehen werden.