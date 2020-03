Langenhagener Büro geöffnet

Ophelia stellt vorerst die Vor-Ort-Beratung in den Kommunen ein

Langenhagen/Wedemark. Auf Grund der aktuellen Lage wegen des neuartigen Corona-Virus stellt das Ophelia Beratungszentrum die Vor-Ort-Beratung an den Standorten Isernhagen und der Wedemark vorerst bis zum 18.04.2020 ein. Das Büro in Langenhagen ist geöffnet und derzeit finden auch noch persönliche Beratungen statt. Gewaltbetroffene Klientinnen mit Fieber-, Erkältungs- und Grippesymptomen sowie Klientinnen, die vom neuartigen Coronavirus betroffen sind oder mit Betroffenen Kontakt hatten oder sich vor kurzem in einem Risikogebiet aufgehalten haben, von einer persönlichen Beratung abzusehen. Das Team berät gern auch telefonisch unter (0511) 724 05 05. Sollte Ophelia ausschließlich auf telefonische Beratungen umsteigen, erfahren Betroffene dies auf der Website des Beratungszentrums unter www.ophelia-langenhagen.de.