Flughafen-Geschäftsführer Raoul Hille im Podcast-Interview

Langenhagen. Luftverkehrsbranche braucht Planung und Sicherheit: Nach wochenlangem Lockdown ging es für den Luftverkehr am Hannover Airport zu Beginn des Sommers vorsichtig bergauf. Doch mittlerweile verunsichern kurz-fristige Reisewarnungen oder behördliche Auflagen, die schon am nächsten Tag nicht mehr gelten, die Reisen-den. Interview mit Raoul Hille im HAJ-Podcast „Macht den Tourismus nicht kaputt!“. In der aktuellen Po-dcast-Folge des Hannover Airport erläutert Dr. Hille, wieso gerade jetzt Verlässlichkeit und langfristige Ent-scheidungen wichtig sind. Im Interview geht es um be-hördliche Auflagen, Corona-Testzentren, die Situation in den Urlaubsregionenund die Zukunftschancen des Tou-rismus.Link zum Podcast: https://soundcloud.com/hannover-airport/4-macht-un...