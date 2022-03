Macht Hannover United bei den BG Baskets den Playoff-Sack zu?

Rollstuhlbasketball-Bundesliga geht in die Crunchtime

Hannover. Die erste Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) geht in die Crunchtime. Zwei Spieltage vor Hauptrundenschluss ist der Kampf um die Playoff-Plätze spannend wie nie. Hannover United ist am vorletzten Spieltag zu Gast bei den BG Baskets Hamburg (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber sind im Grunde aus dem Rennen. Durch die Partien gegen Hannover und Konkurrent RBC Köln 99ers (13. März) reden sie noch ein gewichtiges Wort mit im Kampf um Platz vier.Für United-Teammanager Udo Schulz ist klar: ein Selbstläufer wird das Spiel für Hannover United nicht - trotz des hohen Hinspielerfolgs mit 23 Punkten Unterschied. "Hätte Hamburg zu Saisonbeginn nicht diese Verletztenmisere gehabt, stünden sie wahrscheinlich jetzt vor uns", sagt Schulz. Kapitänen Mareike Miller hat in dieser Saison noch keine Minute absolviert. Kai Möller ist monatelang aufgefallen. Im neuen Jahr hat sich das Team von Spielertrainer Alireza Ahmadi gerappelt, unter anderem mit einem 73:56-Sieg in Wiesbaden für Aufsehen gesorgt. Center Mojtaba Kamali ist mit einer Quote von 27,4 Punkten im Schnitt zweitbester Werfer der Liga - hinter Topstar Dirk Passiwan. Zuletzt verloren die BG Baskets nach drei Siegen in Folge deutlich beim RSV Lahn-Dill (43:90).United hat hingegen eine Durststrecke hinter sich. Bei der Niederlage gegen den RSV Lahn-Dill Ende Januar war zumindest eine Halbzeit gut. Dafür leistete sich Hannover in den Partien bei den RBC Köln 99ers und unter den besonderen Voraussetzungen gegen den BBC Münsterland entscheidende Aussetzer. Inzwischen haben sich die Rhine River Rhinos Platz drei geschnappt, die 99ers haben den direkten Vergleich gegen United für sich entschieden. Der Klub bleibt dennoch entspannt vor dem wichtigen Spiel in Hamburg. "Wenn wir in Hamburg gewinnen, dürfte es reichen. Eins ist klar: Wir haben keinen Druck", so Schulz.Zudem scheint sich die Personalsituation wieder zu entspannen. Gegen Münsterland hatten Alexander Budde und Tobias Hell wegen Covid-19-Infektionen gefehlt. Beide sind freigetestet und am Montag behutsam ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Sie haben sich für Sonntag fit gemeldet", sagt Trainer Martin Kluck. Der Verein werde aber mit einem kritischen Auge draufschauen. "Wir werden das intensiv medizinisch checken. Sollte es irgendeinen Anhaltspunkt dafür geben, dass es nicht passt, spielen sie am Sonntag nicht", sagt Teammanager Schulz.