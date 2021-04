Malte Donker geht nach Eisenach

Hannover (ok). Eigengewächs Malte Donker verlässt die Recken zum Saisonende. Er will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, um sich bei einem neuen Verein weiterzuentwickeln. Der 23-jährige Linkshänder wird sich dem thüringischen Zweitligisten ThSV Eisenach anschließen.