Mammutprogramm: fünf Spiele in zehn Tagen

Eishockey-Oberliga Nord: Hannover Scorpions greifen wieder an

Nachdem die Scorpions die Corona bedingte Quarantäne beendet haben und seitFreitag wieder im Training sind, greifen sie am Mittwoch 3. März, ab 20 Uhr in Leipziggegen die Exa Icefighters wieder ins Spielgeschehen ein.Im Zwei-Tage-Takt geht es dann weiter. Freitag 5. März, 19:30 Uhr in Krefeld gegenden Krefelder EV. Am Sonntag, 7. März, um 17Uhr spielen die Scorpions zum dritten Malhintereinander auswärts, diesmal beim Herforder EV.Am Dienstag, 9. März, empfangen die Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarenaum 20 Uhr die Rockets aus Diez-Limburg und gegen den gleichen Gegner geht esdann auswärts am Freitag, 12. März, ab 20 Uhr.„Das ist ein Mammutprogramm nach dieser Unterbrechung und wir müssen alles daransetzen möglichst wieder in unseren erfolgreichen Rhythmus zu finden“, so CoachTobias Stolikowski. Natürlich sind alle Spiele auf www.sprade.tv zu verfolgen.