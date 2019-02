Mann starb in seinem Autwrack

Vier Unfälle am Montag auf der Autobahn A 2

Region Hannover. Im Laufe des Montagvormittags haben sich zwischen den Anschlussstellen (AS) Hämelerwald und Langenhagen in Fahrtrichtung Dortmund insgesamt vier Verkehrsunfälle ereignet. Bei dem vierten Verkehrsunfall ist ein 52 Jahre alter Autofahrer umsLeben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der erste Verkehrsunfallgegen 7 Uhr auf der BAB 2 zwischen den AS Bothfeld und Langenhagen ereignet. Bei diesem Auffahrunfall, an dem ein Laster und ein Renault beteiligt waren, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch entstand ein Rückstau, der zum zweiten Verkehrsunfall zwischen den Anschlusskreuzen (AK) Hannover-Ost und Buchholz führte.Gegen 9.30 Uhr übersah ein 51-Jähriger mit seinem Autotransporter das Stauende, wich einem Sattelzug auf dem Hauptfahrstreifen aus und kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem Lkw eines 45-Jährigen. Dieser prallte im weiteren Verlauf gegen einenKleintransporter eines 33-Jährigen. Bei dem Unfall wurde eine 45-Jährige leicht verletzt. Die drei weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Aktuell ist das Kreuz Hannover-Ost in Richtung Dortmund voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 18 Uhr andauern.Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost Ost und Lehrte ereignete sich gegen 10.45 Uhr Unfall Nummer drei. Auch dort waren drei Laster am Stauende kollidiert. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings mussten die Ladungen der Sattelzüge zum Teil umgeladen werden. Der vierte Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr unmittelbar vor der Anschlussstelle Lehrte-Ost. Ein 46-Jähriger musste seinen Sattelzug staubedingt fast zum Stillstand abbremsen. Der 52 Jahre alte Autofahrer bemerkte das offenbar zu spät, konnte nicht mehr abbremsenund fuhr mit seinem Dacia Lodgy auf den Laster. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto unter den Sattelzug geschoben, sodass der 52-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein hinzugerufener Notarzt stzellte nur noch den Tod des Mannesfests. DieAutobahn 2 wurde ab der Anschlussstelle Hämelerwald in RichtungDortmund bis etwa 14Uhr voll gesperrt.