Marcus Mann wird neuer 96-Sportdirektor

Hannover. Der Neuaufbau im Sportlichen Bereich wird weiter

vorangetrieben: Mit Marcus Mann von der TSG 1899 Hoffenheim

verpflichtet Hannover 96 einen neuen Sportdirektor. Im

gleichen Zuge wird Gerhard Zuber freigestellt.

„Im Ergebnis müssen wir festhalten, dass wir unsere wesentlichen

sportlichen Ziele in der vergangenen Saison nicht erreichen

konnten“, erklärt 96-Geschäftsführer Martin Kind. „Auf dieser Basis

haben wir die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im

Sportlichen Bereich einen kompletten Neuaufbau durchzuführen

und hierbei sehr konsequent zu handeln.“ Mit Jan Zimmermann

wurde bereits ein neuer Chefcoach verpflichtet, auch im weiteren

Trainer- und Betreuerteam gibt es einen bewusst herbeigeführten

Umbruch. Die Veränderung auf der Position des Sportdirektors ist

nun der nächste entscheidende Baustein des Erneuerungsprozesses.

Mit Marcus Mann konnte der bisherige Leiter des

Nachwuchsleistungszentrums der TSG 1899 Hoffenheim für diesen

Posten gewonnen werden. Dort war er seit einem Jahr tätig. Zuvor

fungierte er nach dem Ende seiner Profilaufbahn vier Jahre lang als

Sportdirektor beim 1. FC Saarbrücken. 2020 schaffte die von ihm

zusammengestellte Mannschaft nach sechs Jahren in der

Regionalliga den langersehnten Drittligaaufstieg. In der gleichen Spielzeit erreichte Saarbrücken als erster Viertligaklub überhaupt

das DFB-Pokal-Halbfinale.

„Marcus Mann hat an seinen beiden bisherigen Stationen im

Management sowie davor als aktiver Spieler auf ganz

unterschiedliche Weise viel Wissen und Erfahrung angesammelt“,

sagt Martin Kind. „In Saarbrücken hat er wesentlich dazu

beigetragen, einen Traditionsklub aus einer sportlich wie

wirtschaftlich schwierigen Ausgangslage heraus nach langer

Abstinenz wieder in den Profifußball zu führen. Er hat dort etwas

Bleibendes aufgebaut und Werte geschaffen. In Hoffenheim war er

in einem hochmodernen Umfeld tätig und konnte seine Kenntnisse

u.a. in Bezug auf das Arbeiten mit digitalen Methoden im Bereich

der Datenanalyse nochmals erweitern.“

Ein wichtiger Aspekt bei der Besetzung der Position des

Sportdirektors war zudem, dass Marcus Mann selbst lange als Profi

aktiv war. Als Spieler lief der heute 37-Jährige u.a. für den

Karlsruher SC, Darmstadt 98 und den 1. FC Saarbrücken auf. Beim

FCS war er Kapitän der Mannschaft, die 2010 in die 3. Liga

aufstieg. „Marcus Mann kennt das Geschäft auch aus der

Fußballerperspektive und weiß, wie eine Mannschaft tickt und

funktioniert“, sagt Martin Kind. „Er ist ein sehr kommunikativer

Mensch, der seine Entscheidungen mit großer Überzeugung umsetzt

und vertritt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unseren Klub

gewinnen konnten und er sein Wissen und seine Ideen nun bei uns einbringen wird. Diese Personalie steht, ebenso wie Cheftrainer

Jan Zimmermann, für den Neuaufbau bei Hannover 96.“

Marcus Mann sagt: „Ich danke Herrn Kind für die guten Gespräche

im Vorfeld. Wir wollen bei Hannover 96 etwas aufbauen und

entwickeln. Ich freue mich über die Möglichkeit, dass ich mich und

meine Ideen dabei einbringen kann, und auf die Zusammenarbeit

mit Jan Zimmermann. Eine gute Kommunikation miteinander und

nach außen ist immer wichtig. Wir müssen alle an einem Strang

ziehen.“

Der bisherige 96-Sportdirektor Gerhard Zuber ist mit sofortiger

Wirkung freigestellt. Der 45-jährige Österreicher kam im April 2017

als Sportlicher Leiter unter dem damaligen Manager Horst Heldt an

den Maschsee. Im Januar 2020 wurde er als Nachfolger Jan

Schlaudraffs Sportdirektor. „Wir bedanken uns bei Gerhard Zuber,

der den Posten des Sportdirektors in einer schwierigen Situation

übernommen und mit viel Engagement insbesondere während der

schweren Phase nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie

ausgefüllt hat“, sagt Martin Kind.

Der Neuaufbau der Roten im Sportlichen Bereich ist damit

strukturell im Wesentlichen abgeschlossen. Aber: „Die Konzeption

und die Struktur sind das eine“, erklärt Kind. „Nun muss beides mit

viel Fleiß, harter Arbeit und kreativen Ideen mit Leben gefüllt

werden.“