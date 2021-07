Martin Roll wird kaufmännischer Geschäftsführer

Flughafen stellt Weichen für die künftige Unternehmensführung

Martin Roll (50) wird neuer Geschäftsführer am Flughafen Hannover. Das hat der Aufsichtsrat der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH in seiner 276. Sitzung einstimmig beschlossen. Die Laufzeit des Vertrages beträgt vier Jahre.Als kaufmännischer Geschäftsführer wird der seit langem in Hannover lebende Roll neben dem Geschäftsführungsvorsitzenden Raoul Hille in einigen Monaten seine neue Position antreten, der genaue Zeitpunkt wird noch festgelegt.„Ich freue mich sehr, die Zukunft des Flughafens Hannover aktiv mitzugestalten. Der Luftverkehr ist für mich Herausforderung und Herzensangelegenheit zugleich,“ so Roll.Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der AHS Aviation Handling Services GmbH und Positionen bei Lufthansa Cargo und Deutscher Lufthansa sowie als ehemaliger Bereichsleiter am Hannover Airport besitzt der promovierte Wirtschaftswissenschaftler tiefe Einblicke in die Luftverkehrsbranche. Derzeit ist Dr. Roll CEO von persona service, dem drittgrößten Personaldienstleister Deutschlands. Darüber hinaus ist er Honorarprofessor für Luftverkehrsmanagement.„Mit Dr. Roll haben wir einen ausgewiesenen Experten für den Flughafen Hannover gewinnen können. Er wird die Herausforderungen für das Unternehmen in den kommenden Jahren zuverlässig und fundiert meistern,“ sagt Aufsichtsratsvorsitzender Reiner Schränkler.Im Laufe des kommenden Jahres soll die zukünftige Doppelspitze am HAJ feststehen. Nach Roll soll dann auch ein neuer technisch/betrieblicher Geschäftsführer seine Arbeit am Flughafen aufnehmen.Wie langfristig geplant wird sich Hille aus dem Unternehmen nach dann 18 Jahren als bislang alleiniger Geschäftsführer Ende 2022 in den Ruhestand verabschieden. Mit der frühzeitigen Benennung der neuen Geschäftsführer soll eine planvolle Einarbeitung und ein strukturierter Übergang der Geschäftsführungstätigkeit am Flughafen Hannover gewährleistet sein.