Mehr Zuschauer gegen Stuttgart zugelassen

Recken starten mit Vorverkauf für Heimspiel am 24.03.

Hannover. Gemäß der ab dem heutigen Freitag geltenden Corona-Schutzverordnung im Land Niedersachsen dürfen die Recken bei ihrem nächsten Heimspiel gegen den TVB Stuttgart am Donnerstag, 24. März, n der ZAG Arena wieder deutlich mehr Zuschauer zulassen. Durch die neuen Regeln dürfen in der ZAG Arena bis zu 75 Prozent der Personenkapazität der gesamten Einrichtung Platz finden – vorbehaltlich der neuen Verordnung am 20. März. Die Niedersachsen starten am kommenden Montag, 7. März, um 10 Uhr mit dem freien Vorverkauf.Die Einzel-Tickets für das Heimspiel gegen Stuttgart sind erhältlich über den Online-Ticketshop (www.die-recken.de/tickets), die Ticket-Hotline oder die Recken-Geschäftsstelle. Eine Personalisierung ist nicht mehr nötig. Losgelöst davon wird empfohlen, sich über einen QR-Code der Corona-Warn-App im Rahmen des Heimspiels freiwillig zu registrieren. Die QR-Codes hängen am Spieltag im Eingangsbereich aus und können von den Zuschauern zum Einchecken über Ihr Smartphone genutzt werden.Ausgehend von der derzeit noch gültigen Verordnungslage läuft der Vorverkauf zunächst unter den bekannten Hygieneregeln 2G-Plus und der FFP2-Maskenpflicht. Sollte es Abweichungen aufgrund der ab dem 20. März geltenden Verordnung geben, werden DIE Recken kurzfristig darüber informieren. Alle wichtigen Infos bezüglich Ausnahmen bei der Testpflicht und weiteren Hygienemaßnahmen sind auf unserer Homepage ( https://www.die-recken.de/tickets/hygiene-regeln-b... ) zu finden.„Wir freuen uns sehr auf die Unterstützung der Fans bei der Begegnung mit dem Team unseres ehemaligen Co-Trainers Roi Sanchez. Nach den verschärften Regeln in den vergangenen Monaten ist das kommende Heimspiel durch die Lockerungen zugleich ein neuer Startschuss für uns, dem wir einen besonderen Rahmen geben wollen. Wir werden den Spieltag mit weiteren Aktionen begleiten und wollen den Anlass nutzen, um möglichst viele auch unserer erweiterten Zielgruppen wieder in die Recken-Festung einzuladen“, lässt Geschäftsführer Eike Korsen bereits die Planungen für das Aufeinandertreffen mit dem TVB Stuttgart anklingen, zu denen in den nächsten Wochen alle weiteren Informationen folgen.