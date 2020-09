Minden, Kiel und Coburg

RECKEN starten mit Heimspiel in neue Saison

Region. Vieles ist in der Saison 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie anders, aber der Auftaktgegner wird für die TSV Hannover-Burgdorf derselbe wie in der letzten Spielzeit sein. DIE RECKEN starten am Donnerstag, 1. Oktober (Anwurf 19 Uhr) mit einem Heimspiel in der RECKEN-Festung gegen den ostwestfälischen Club GWD Minden. Das gab die LIQUI MOLY HBL heute offiziell bekannt.Das erste Auswärtsspiel der neuen Spielzeit hält mit dem THW Kiel (6. Oktober, 19 Uhr) direkt den letztjährigen Meister für Niedersachsens Spitzenhandballer parat. Dies ist gleichzeitig der Auftakt in eine Englische Woche, die mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg (08.10.20, 19.00 Uhr) sowie der Auswärtspartie bei den Füchsen Berlin (15. Oktober, 19 Uhr) fortgesetzt wird. Anschließend folgt ein Heimspiel gegen den Bergischen HC (22. Oktober 19 Uhr) und ein Auswärtsspiel bei den Eulen aus Ludwigshafen (29. Oktober, 190 Uhr). Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause folgt ein Heimspiel gegen FRISCH AUF! Göppingen (12. November, 19 Uhr) und ein Auswärtsspiel beim TVB 1898 Stuttgart (14. November, 20.30 Uhr), welches nur zwei Tage später in Süddeutschland ausgetragen wird.„Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht und wir auf konkrete Termine hinarbeiten können. Beim Auftaktspiel gegen Minden ist das Ziel, genau wie im letzten Jahr, über den Derbycharakter mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu starten. Darauf folgt ein besonderer Gradmesser mit dem THW Kiel, der auch in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den deutschen Meistertitel zählt. Es wird spannend, wie die neuformierte Mannschaft in den ersten Wochen agiert und welche Ausgangsposition wir uns in den ersten acht Begegnungen für den weiteren Saisonverlauf erarbeiten. Wir hoffen, trotz der aktuellen Situation zeitnah wieder mit möglichst vielen unserer Fans in der RECKEN-Festung spannende Handballfeste erleben zu können“, kommentiert der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen den neuen Spielplan.Durch die aktuelle Dynamik der Corona-Pandemie sind die Vereine in der LIQUI MOLY HBL auf behördliche Vorgaben angewiesen, was die Zulassung von Zuschauern und möglichen Beschränkungen betrifft. Diesbezüglich stehen DIE RECKEN im engen Austausch mit der zuständigen Gesundheitsbehörde. Sobald planerische Sicherheit gegeben ist, werden alle Informationen zum Umgang mit Dauerkarten-Inhabern und zu einem möglichen Vorverkaufsstart für die Heimspiele der kommenden Saison in allen RECKEN-Medien bekannt gegeben.Die ersten acht Spiele im Überblick:1. Spieltag 01.10.20 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. GWD Minden2. Spieltag 06.10.20 I 19.00 Uhr I THW Kiel vs. DIE RECKEN3. Spieltag 08.10.20 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. HSC 2000 Coburg4. Spieltag 15.10.20 I 19.00 Uhr I Füchse Berlin vs. DIE RECKEN5. Spieltag 22.10.20 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. Bergischer HC6. Spieltag 29.10.20 I 19.00 Uhr I Die Eulen Ludwigshafen vs. DIE RECKEN7. Spieltag 12.11.20 I 19.00 Uhr I DIE RECKEN vs. FRISCH AUF! Göppingen8. Spieltag 14.11.20 I 20.30 Uhr I TVB 1898 Stuttgart vs. DIE RECKEN