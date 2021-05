CDU wählt Christine Karasch

Hannover. Der CDU-Regionsverband Hannover hat jetzt die Regionsdezernentin Christine Karasch mit 98,3 Prozent zur Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin gewählt. Anschließend wurden in einem wahren Marathon auch die Bewerber für die Regionsversammlung bestimmt. Die beiden Delegiertenversammlungen fanden unter erheblichen Corona-Schutzmaßnahmen in einer großen Tennis-Halle in Garbsen statt.