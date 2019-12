Mit der Monopoly-App gewonnen

Flughafen-Mitarbeiter knackt Jackpot bei McDonald's

Langenhagen (dkh). Bei vielen Gewinnspielen sind die Gewinnchancen, gemessen an der nicht selten hohen Teilnehmerzahl, nicht besonders hoch. Letzteres dachte sich auch ein Gast, der in seiner Pause im McDonald´s Restaurants am Flughafen nur einen Kaffee trinken wollte. Zum Zeitvertreib rief er die App des McDonald´s Monopoly Gewinnspiels auf und plötzlich geschah es: Der Flughafenmitarbeiter knackte den Jackpot und gewann 10.000 Euro! Der Gewinner, der sein Glück zunächst nicht fassen konnte, zügelte seine Freude zunächst. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich tatsächlich gewonnen habe. Erst als ich die offizielle Bestätigung hatte, habe ich es geglaubt und dann war die Freude natürlich entsprechend groß “ sagt der Gewinner, der von seinen Datenschutzrechten Gebrauch macht und deshalb seinen Namen nicht öffentlich bekannt geben möchte. Beim Pressetermin im Flughafen verriet das strahlende Lächeln des zweifachen Familienvaters dann aber doch etwas und zwar die große Freude darüber, den Jackpot geknackt zu haben. Seine kleine Tochter war auch mit dabei und blieb aufgeregt lieber auf dem Arm ihres Papis, als dieser von Franchisenehmer David Ehmann, Airport-Pressesprecher Sönke Jacobsen, Restaurantleiter Samir Latrach und den weiteren Mitarbeitern des McDonald´s Restaurants mit Konfetti, Luftballons und einem großen Scheck beglückwünscht wurde. Auf die Frage, was der Gewinner über so viel Glück denkt, erklärte dieser, dass der Flughafen Hannover wohl ein Ort ist, an dem ihm das Glück hold ist. So begegnete ihm hier seine Frau zum ersten Mal und hier gab sie ihm auch das Ja-Wort. Der Hauptgewinn wird der jungen Familie sicherlich die Festtage versüßen und vielleicht ist so viel Glück ein Grund, um selbst auch mal wieder zu spielen. Zum Beispiel zuhause beim klassischen Monopoly Brettspiel im Kreis der Familie, oder beim Mc Donald´s Monopoly-Gewinnspiel, bei dem eine Teilnahme noch bis zum 2. Januar möglich ist.