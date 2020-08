Mit einzigartigem Rot

Die neuen 96-Trikots für die Saison 2020/21/Eiskugeln am 7. August

Region. Es ist soweit: Gemeinsam mit Ausrüster Macron präsentiert Hannover 96 heute die neuen Trikots für die Saison 2020/21. Bereits am kommenden Sonnabend beim Testspiel gegen den HSC Hannover wird das Team von Trainer Kenan Kocak in den neuen Heimtrikots auflaufen. Speziell an den Jerseys für die Spiele in der HDI Arena: Sie sind die ersten, die im einzigartigen 96-Rot gehalten sind.Das sind die Heimtrikots. Die Farbe des Heimtrikots dürfte keine Überraschung sein. Dennoch bietet es eine Neuheit -es handelt sich nämlich um ein ganz besonderes Rot. „Gefühlt haben wir beim Heimtrikot in der Vergangenheit nun alle Rot-Töne einmalkomplett durchgespielt. Im Austausch mit den Fanclubs, aber natürlich auch aus Sicht des Alleinstellungsmerkmals und der Wiedererkennung wird das Heimtrikot von Hannover 96 in Zukunft genau in diesem Rot-Ton gestaltet“, sagt Josip Grbavac, Bereichsleiter Marketing bei Hannover 96. „Es ist unser Rot –und daran soll man uns immer sofort erkennen.“Ebenfalls eine Neuheit ist die Zusammensetzung des Trikots. Ein wechselnder Stoffeinsatz sorgt für eine vertikale Streifenoptik. Der eigentliche und gängige Trikotstoff wurde um Streifen aus sogenanntem Jaquard ergänzt. Das sorgt für einen äußerst angenehmen Tragekomfort. „Es bleibt ein sportlich sehr hochwertiges Kleidungsstück. Durch den Jaquardeinsatz erhält das Trikot jedoch zusätzlich einen unglaublichen Wohlfühl-Boost, sodassman es nicht nur beim Sport, sondern auch beim Chillen auf der Couch gerne trägt“, sagt Grbavac.Das Shirt hat einen weiß geschnittenen Rundhalsausschnitt mit einem kleinen v-förmigen Einschnitt vorne. Die Hose bleibt schwarz, die Stutzenweiß. Auf der Rückseite der Wade veredelt bei allen drei Trikotvarianten das 96-Logo die Stutzen. Modisch grün und grau: Die Trikotsets „Auswärts“ und „Ausweich“Ein sattes Grün dominiert den Grundton des Auswärtstrikots. Die Besonderheit dabei ist: Durch weitere unterschiedliche Grün-Töne in unterschiedlichen Formen entsteht ein softer, verspielter Camouflage-Look. Dieser Stil ist auch im dritten Trikotset, dem Ausweichjersey, zu sehen. „Wir fanden die Kombination äußerst spannend und aufmerksamkeitsstark“, sagt Grbavac. „Wenn unsere Jungs damit den Platz betreten, ist das schon mal eine kleine Ansage. Wichtig war uns und Macron dabei, dass der Camouflage-Look nicht zu aggressiv, nicht militärisch, sondern vielmehr spielerisch wirkt.“Das Auswärtstrikot (klassischer Rundhalsausschnitt) wird durch eine grüne Hose und schwarze Stutzen ergänzt. Das Ausweichtrikot (Rundhalsausschnitt mit einem kleinen V-Ausschnitt vorne) bleibt bei der Hose und den Stutzen komplett in Grau.Auftakt zum 125-jährigen Jubiläum von Hannover 96. Am 12. April 2021, also in dieser Saison, feiert Hannover 96 bekanntermaßen den 125. Geburtstag. Den Startschuss in die Jubiläumssaison geben die drei heute vorgestellten Trikots. So ziert alle Feldspieler-Jerseys auf der Rückseite der Schriftzug „Hannover 96 –1896-2021“.„Die enge Zusammenarbeit mit dem Klub ist ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung der neuen Trikotkollektion“, sagt Oliver Weber, Sports Marketing Manager von Macron. „Geschichte, Tradition, Innovation und Design sind alles Zutaten, die den Erfolg eines neuen Trikots bestimmen. Die neuen Trikots von Hannover 96 haben all dies und ‚erzählen‘sowohl den Spielern als auch den Fans das Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Verein. Die 125 Jahre Geschichte, die in der neuen Saison, die bald beginnen wird, gefeiert werden, machen diese Trikots noch spezieller.“Das Niemals-Allein-Dankeschön!Erneut befindet sich zudem im Nackenbereich aller drei Trikots der gestickte Schriftzug „Niemals Allein!“. Bereits einen Tag vor der offiziellen Trikotpräsentation hat Hannover 96 unter diesem Motto an insgesamt 96 Fans ein kostenloses Trikotpaket versendet. Unter Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhabern, Fanshop-Käuferinnen und -Käufern sowie Mitgliedern aus dem Kids-Club „EDDIs Rudel“ wurden 96 glückliche und per Los ausgewählte Fans vorab mit den neuen Trikots versorgt. Beigefügt wurde dem Trikot ein Dankeschön-Schreiben, welches von den Spielern Timo Hübers, Genki Haraguchi und Marcel Franke persönlich unterschrieben wurde. „Wir haben die Präsentation der Trikots bewusst in die erste Trainingswoche gelegt, um der Mannschaft den gebührenden Vorrang zu gewähren. Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir nun auch mit den Trikots an den Start gehen können. Diese Freude wollen wir mit den Fans teilen. Es soll gleichzeitig ein Dankeschön sein für die unfassbare Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. Davor kann man nur den Hut ziehen“, sagt Grbavac.Preis unverändert, ab sofort verfügbarDie Trikotpreise bleiben unverändert bei 79,96 Euro für Erwachsene und 59,96 Euro für Kinder. Ab sofort sind die Trikots im Onlineshop unter shop.hannover96.de und in den beiden stationären Fanshops an der HDI Arena und im City-Fanshop am Kröpcke erhältlich. Wir feiern eiskalt unser Rot!Am Freitag, 7. August , bietet Hannover 96 allen Fans, die sich auf den Weg in den Fanshop an der HDI Arena machen, zur Feier der neuen Trikots eine Kugel leckeres Erdbeereis an –ausdem Hause Frioli aus Hannover und natürlich kostenlos. Von 12 Uhr bis 17 Uhr werden die roten Kugeln coronakonform am Ausgang des Shops verteilt–natürlich nur, solange der Vorrat reicht.