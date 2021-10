Mit neuer Variabilität

Hannover United gastiert am Sonnabend (17 Uhr) bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden

Hannover. Am zweiten Spieltag der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) ist Hannover United am Sonnabend (17 Uhr) bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden zu Gast. Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen die Doneck Dolphins Trier am vergangenen Wochenende fahren die Füchse aus Hannover mit viel Selbstbewusstsein nach Wiesbaden.Nationalmannschaftskapitän Jan Haller erwartet ein deutlich verstärktes Team im Vergleich zu den Jahren davor. „Wiesbaden hat sich nicht nur mit Maddes (Matthias Güntner, die Red.), sondern auch mit Louis Hardouin verstärkt. Zusätzlich haben sie die restliche Mannschaft zusammengehalten. Auf der Trainerposition haben sie mit Paul Bowes einen Trainer, der Ihnen sehr guttun wird", so Haller.Doch Hannover muss sich nicht verstecken. Im Auftaktspiel hat die Mannschaft ein Gesicht gezeigt, das Haller auch in Wiesbaden erwartet. „Wir sind nicht mehr so berechenbar wie in der Vergangenheit.Wir hatten gegen Trier viele Scorer und das macht uns gefährlicher", so Haller. Diese gefährliche Variabilität wird dadurch deutlich, dass gleich vier Spieler von United zweistellig gepunktet haben, darunter auch Rückkehrer Christoph Lübrecht (14 Punkte).Für einen Wiesbadener wird das Spiel ein Wiedersehen. Nationalspieler Matthias Güntner, der vergangenen Saison noch bei Hannover United gespielt hat, ist zu dieser Saison in seine Heimat Wiesbaden zurückgekehrt. „Für ihn wird es sicherlich ein besonderes Spiel: Es ist das erste Saisonspiel für ihn und Wiesbaden und dann geht es gleich gegen die ehemaligen Teamkollegen. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen und wir wissen natürlich zu gut, welche Gefahr er für uns darstellen kann“, sagt Jan Haller.Auch die Rückkehr der Zuschauer und Fans stimmt Jan Haller fröhlich. "Auch wenn unsere Halle am vergangenen Wochenende noch nicht voll war, war es unglaublich schön, wieder diese Atmosphäre zu spüren. Darauf freue ich mich auch in Wiesbaden. Trotz Auswärtsspiel wird mich diese Stimmung auch anspornen", so Haller.