Mit Popcorn und Softdrink zur Jahreshauptversammlung

Jugendsporttag des Regionssportbundes feiert Kino-Premiere in Langenhagen

Langenhagen. Der 25. ordentliche Jugendsporttag der Sportjugend im Regionssportbund Hannover e.V. fand jetzt erstmals im Kino „CineMotion“ in Langenhagen statt. Nach Jahren der Stagnation und zwei Jahren Corona wollte man den Engagierten mal etwas Neues bieten. Das kam gut an!Die Versammlung wurde dieses Jahr erstmals von Nadine Andres (Vorstand Sportjugend) geleitet. Knapp 40 Teilnehmende und Gäste konnte sie stellvertretend für ihre Vorstandskolleginnen und –kollegen sowie ihres Ausschusses vor Ort begrüßen. Im Rahmen der gut 90minütigen Veranstaltung erfuhren diese, was sich in den letzten zwei Jahren in und um die Sportjugend des Regionssportbundes getan hat.Unter den Gästen befanden sich neben dem Vorsitzenden (Sportpolitik) des Regionssportbundes, Ulf Meldau und dem Vorsitzenden des Regionsjugendrings Hannover, Werner Bürgel, auch der Ehrenvorsitzende des Regionssportbundes, Joachim Brandt.Neben dem Haushaltsbericht, vorgestellt durch RSB-Vorstand (Finanzen und Verwaltung), Hilke Haeuser, wurde die neue Jugendordnung verabschiedet.Im Amt bestätigt wurde nach zwei Jahren Nadine Andres, die damit weiter die Geschicke der Sportjugend im RSB leitet. Bei den Wahlen der Beisitzer des Jugendausschusses wurde auch Luca Mätschke (SV Lindwedel-Hope) in seinem Amt bestätigt. Jannika-Leonie Balschun (TuS Vahrenwald) steht nach ihrem beruflichen Ortswechsel nicht mehr zur Verfügung, daher wurde ihr Platz neu besetzt. Nils Nebel (SG Everloh-Ditterke), Stephanie Kühnen (TSV Schwarz-Weiß Hannover) und Anna-Lena Schrader (TSV Germania Arpke) wurden neu ins Amt gewählt.Marko Konerding, langjähriger Vorsitzender der Hannoverschen Sportjugend wurde von Ulf Meldau für seine Verdienste in der Jugendarbeit in der Region Hannover geehrt.Im Anschluss an die Veranstaltung wurden die Teilnehmenden eingeladen sich bei Popcorn und Getränk noch den Film „Uncharted“ anzugucken.Alles in allem war Nadine Andres und ihr Team sehr zufrieden mit der Veranstaltung, da der Verlauf sehr harmonisch und konstruktiv einherging.Nadine Andres: „Was für ein gelungener Jugendsporttag. Der Austausch war gut und der Respekt und das Verständnis ist vorhanden. Da macht die Arbeit Spaß, vor allem mit so einem jungen Team, das sogar stetig wächst. Das Interesse zur Mitarbeit in unserem Team zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich freue mich über das Interesse und das Vertrauen in unsere Arbeit und wenn beim nächsten Mal der Kinosaal bis auf den letzten Platz besetzt wäre, würden wir uns mega darüber freuen. Und jetzt mal im Ernst: Popcorn und Softdrinks zur Jahreshauptversammlung – Wie geil ist das bitte? Danke an das Cinemotion. Wir kommen gerne wieder!“Die Arbeit des Jugendausschusses bekam viel Zuspruch von allen Seiten. Neben den offiziell ins Amt gewählten Beisitzern wird das Team um Nadine Andres vervollständigt von Luca Ruhstein (MTV Immensen), der Interesse an einer Mitarbeit äußerte und nun erstmal kommissarisch im Boot sitzt.Übrigens: Auch die innovative Idee für den außergewöhnlichen Versammlungsort, erhielt eine sehr positive Resonanz und kam sehr gut an, sodass es wahrscheinlich nicht nur bei der Premiere bleiben wird.