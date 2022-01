Mit vier Siegen ins Jahr gestartet

Hannover Scorpions: Zehnter Derbysieg war Highlight der Woche

Wedemark/Langenhagen. Besser konnte der Start der Hannover Scorpions in der Eishockey-Oberliga Nord ins neue Jahr nicht gelingen. vier Spiele,vier Siege, zwölf Punkte- Mehr geht nicht. Mit dem zehnten Derbysieg in Folge, in dem in die Hus-de-Groot-Eisarena verlegten Spiel, haben die Scorpions die stärkste Leistung in der ersten Woche des Jahres aufs Eis gebracht. Sie hätten diese Begegnung dem Spielverlauf nach durchaus höher gewinnen können, wie auch aus der Schussstatistik zweifelsfrei ablesbar war. Nach dem spektakulären Kantersieg mit 14:4-Toren am vorigen Sonntag gegen die EG Diez-Limburg haben die Scorpions nach längerer Zeit erstmal wieder eine "normale" Wettkampfwoche vor sich.Am Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr empfangen die Scorpions mit den EXA Icefighters aus Leipzig einen Gegner, mit dem sie sich im bisherigen Saisonverlauf stets schwer getan haben. „Leipzig ist ein direkter Konkurrent im Kampf um die Playoff-Plätze und wir wollen unseren derzeitigen zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen“, gab sich Coach Tobias Stolikowski zu Beginn der zweiten Woche des neuen Jahres kampfbereit.Zum Abschluss der Woche müssen die Scorpions am Sonntag, 16. Januar, um 18:30 Uhr bei den ESC Wohnbau Moskitos in Essen antreten, auch ein Gegner, der mit bereits 31 erzielten Punkten immer wieder bewiesen hat, dass er jederzeit eine gute Leistung aufs Eis bringen kann. Alle Begegnungen sind auch in diesem Jahr wieder auf www.sprade.tv zu sehen.