1. Mai – Abfuhr der Gelben Säcke verschiebt sich

Region. „Tag der Arbeit“: Am Freitag, 1. Mai, holt REMONDIS die Gelben Säcke in den Umlandkommunen der Region Hannover nicht ab. Durch den Feiertag verschiebt sich die Abfuhrtermin um einen Tag nach hinten. Die Freitagstouren fährt Remondis am Sonnabend nach. Remondisbittet darum, die Gelben Säcke erst am Nachhol-Abfuhrtag bis 7 Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen.