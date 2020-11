Nachholtermine für abgesagte Spiele gefunden

Doppel-Heimspiel: Göppingen am 3.., Balingen am 6. Dezember

Hannover. Die LIQUI MOLY HBL hat die kürzlich abgesagten Spiele der RECKEN neu angesetzt. Der siebte Spieltag gegen FRISCH AUF! Göppingen findet nun am 3. Dezember um 19 Uhr in der RECKEN-Festung statt. Im selben Zug wird die Partie gegen die HBW Balingen-Weilstetten auf den 6. Dezember. um 16 Uhr verlegt, sodass Niedersachsens Spitzenhandballer einen Doppel-Heimspieltag in der Dezember-Woche bestreiten. Für die Begegnung gegen die MT Melsungen gibt es noch keinen Nachholtermin.