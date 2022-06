Nächster Neuzugang

Marko Ilic wechselt zum TSV Havelse

Garbsen. Der TSV Havelse kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt geben. Marko Ilic wechselt vom HSC Hannover an die Hannoversche Straße und wird die Havelser Jungs verstärken.Der 23-Jährige kam in der abgelaufenen Saison in 23 Partien in der Regionalliga Nord zum Einsatz und konnte dabei zwei Treffer vorbereiten. Zuvor lief der Flügelspieler bereits für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Regionalliga Nord sowie in der Oberliga Niedersachsen auf. Seinen ersten Einsatz im Trikot des TSV wird Ilic am kommenden Mittwoch, 22.06.2022 beim Testspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion gegen Hannover 96 haben.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Marko Ilic ist ein sehr gut ausgebildeter und auf den Außenpositionen variabel einsetzbarer Spieler, der mit seinen Fähigkeiten unseren Kader verstärken kann. Ich freue mich, dass wir Marko von einem Wechsel zum TSV überzeugen konnten und unser Trainer damit seinen nächsten Wunschspieler erhält.“Marko Ilic: „Ich freue mich riesig, ein Teil des TSV Havelse zu sein. Ich denke, dass es für meine sportliche Entwicklung ein Schritt nach vorne ist. Mein Ziel beim TSV ist es, mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen!“