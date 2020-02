NDR berichtet am 25. Februar über MobilTeam

Kamerateam von Hallo Niedersachsen begleitet Pflegekräfte

Langenhagen. Die NDR Sendung Hallo Niedersachsen interessiert sich für die unterschiedlichen Modelle, wie die Arbeit in der Pflege wieder attraktiver werden kann. Bei den Recherchen stießen die Fernsehjournalisten auf den innovativen und erfolgreichen Ansatz, den das KRH mit dem MobilTeam verfolgt. Einen Tag lang begleitete ein Kamerateam Katja Wolfes aus dem MobilTeam bei der Arbeit. Am Drehtag war sie in der KRH Geriatrie in Langenhagen im Einsatz. Ausgestrahlt wird der Fernsehbeitrag am heutigen Dienstagt um19.30 Uhr in der Sendung Hallo Niedersachsen im NDR-Fernsehen.