Neuauflage: Schwangerschaftswegweiser für die Region Hannover

Broschüre für werdende Eltern jetzt in elf Sprachen erhältlich, unter anderem ukrainisch

Langenhagen/Wedemark. Mit dem positiven Schwangerschaftstest beginnt eine aufregende, aber auch stressige Zeit. So viele Dinge gibt es zu bedenken: Wie finde ich überhaupt eine Hebamme? Was braucht das Baby kurz nach der Geburt? Wann kann ich finanzielle Unterstützung beantragen? Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Hier hilft der Schwangerschaftswegweiser, der ab sofort in elf Sprachen zur Verfügung steht: Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Türkisch und Ukrainisch.„In der Region Hannover gibt es ganz verschiedene Angebote und Anlaufstellen für werdende Eltern und junge Familien. Der Schwangerschaftswegweiser hilft Eltern dabei, sich zu orientieren und die richtigen Ansprechpersonen bei allen Herausforderungen zu finden, die diese Zeit mit sich bringen kann“, erklärt Dr. Andrea Hanke, Jugend- und Sozialdezernentin der Region Hannover. „Diese wertvollen Informationen sollen möglichst vielen Menschen zugänglich sein.“ Als Reaktion auf die Ankunft zahlreicher Geflüchteter aus der Ukraine wurde der Wegweiser durch das Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – frühe Chancen“ kurzfristig auch ins Ukrainische übersetzt.Vom Schwangerschaftstest bis zu den ersten Lebenswochen schlüsselt die Broschüre auf, was zu tun ist, wann die Eltern es am besten erledigen und wer ihnen dabei helfen kann. Die entsprechenden Anlaufstellen und Kontakte in allen 21 Kommunen der Region sind gleich mit aufgelistet. Dabei geht es nicht nur um Behördengänge oder Elterngeldanträge, sondern auch um Beratungsangebote in schwierigen Lebenslagen und gesundheitliche Vorsorge. Zusätzlich enthält der Wegweiser nützliche Checklisten, zum Beispiel für die Grundausstattung des Babys oder eine Packliste für die Kliniktasche.Der Leitfaden ist das Ergebnis einer Arbeitsgemeinschaft, zu der sich Ende 2019 Hebammen, Fachkräfte verschiedener Beratungsstellen, Netzwerkkoordinatorinnen der Frühen Hilfen, das Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – frühe Chancen“ der Region Hannover und Gynäkologinnen zusammengetan haben. Erhältlich ist der Schwangerschaftswegweiser als digitaler Download auf www.hannover.de/schwangerschaftswegweiser. Als gedruckte Fassung ist der Wegweiser lediglich in deutscher Sprache erhältlich und liegt in vielen gynäkologischen Praxen, Schwangerenberatungsstellen und bei Hebammen in der Region Hannover aus. Er kann außerdem beim Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – frühe Chancen“ angefordert werden, telefonisch unter (0511) 616-25253 oder -22881 oder per E-Mail an.