Claas Benk ist neuer Athletiktrainer des TSV Havelse

Garbsen. Das Trainerteam des Drittligisten TSV Havelse wird ab sofort um Claas Benk verstärkt. Er wird als neuer Athletiktrainer fungieren und sein Fachwissen mit in das Training der Havelser Jungseinbringen. Insbesondere im Kraft- und Athletiktraining soll er neue Impulse setzen. Seit mehr als sieben Jahren ist der Inhaber des Gravitys Hannover in der Aus- und Fortbildung von Trainern tätig und gilt als absoluter Experte im Bereich des Functional Trainings. Benk bringt außerdem bereits Erfahrung aus der Betreuung von Leistungssportlern mit und wird das Trainingsniveau des TSV noch einmal deutlich erhöhen.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Ich freue mich über die Komplettierung unseresTrainer-Teams um Cheftrainer Rüdiger Ziehl. Claas Benk wird als Diplom-Sportlehrerund erfahrener Athletikcoach unser Trainerteam ergänzen und dabei unterstützen, dasTeam für die schweren Aufgaben in der dritten Liga fit zu machen und fit zu halten.“Athletiktrainer Claas Benk: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim TSVHavelse und die Arbeit mit dem Team. Ich werde alles geben, um meinen Teil für eineerfolgreiche Saison beizusteuern