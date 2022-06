Neue Tornetze für die Schule

Stoll's Hofladen spendiert Fußballequipment

Langenhagen/Wedemark (ok). Das Bolzen macht den Kids an der Gutzmannschule jetzt wieder richtig Laune. Stoll's Hofladen in der Wedemark hat jetzt 450 Euro spendiert, und die schuleigene Firma "Schulparadies" auch noch einen kleinen Anteil dazugegeben. Für die Summe hat die Schule jetzt zwei neue Tornetze plus Halterung angeschafft. "Die Netze können mittags abgenommen werden. So schützen wir uns auch vor Vandalismus", sagt Konrektorin Manuela Noelte. Und die Mädchen und Jungen freuen sich, dass sie nach jedem Tor nicht mehr weit laufen müssen.