Neuer Verteidiger für 96

Luka Krajnc kommt ablösefrei aus Italien

Hannover 96 hat Luka Krajnc verpflichtet. Der Abwehrmann, der in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler für Fortuna Düsseldorf auflief, kommt ablösefrei von Frosinone Calcio ausder italienischen Serie B. Der 26-jährige slowenische Nationalspieler erhält einen Dreijahresvertrag.Krajnc entstammt der Nachwuchsakademie des slowenischenRekordmeisters NK Maribor. Bereits im Alter von 16 Jahren wechselte er zum CFC Genua in die italienische Serie A. In Italien war er zudem für Cesena, Cagliari Calcio, SampdoriaGenua und zuletzt Frosinone im Einsatz. Insgesamt stehen in seiner Vita 34 Spiele in der Serie A und 104 in der Serie B. In der vergangenen Saison war er an Fortuna Düsseldorfverliehen und lief 24-mal in der 2. Bundesliga auf. Dabei erzielte er zwei Tore und legte ein weiteres auf. 96-Sportdirektor Marcus Mann: „Luka ist ein großgewachsener, gestandener Verteidiger, den wir schon lange beobachten und der sehr gut in unser Profil passt. Er kann im Abwehrzentrum und auf der Linksverteidiger-Positioneingesetzt werden. Luka kennt die Liga aus der Vorsaison und kann sich gut auf Deutsch verständigen. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen und ihn für unsgewinnen konnten.“96-Cheftrainer Jan Zimmermann: „Ich freue mich, dass sichLuka für uns entschieden hat. Marcus und ich haben hart um ihn gekämpft. Wir bekommen mit ihm einen zweitligaerfahrenen Profi und absoluten Defensivspezialisten,der sowohl Innen als auch Außen spielen kann. Er hat vergangene Saison bei Fortuna Düsseldorf eine stabile und gute Saison gespielt. Luka wird uns noch einmal mehrStabilität im Defensivverbund geben.“Luka Krajnc: „Die Verantwortlichen haben mir den Wegaufgezeigt, den Hannover 96 gehen möchte. Der Klub steht am Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren gemacht werden soll. Dabei möchte ich mich gerneeinbringen. Ich hatte andere Optionen, habe mich aber bewusst für Hannover 96 entschieden.“Krajnc absolvierte bisher vier Einsätze im Trikot der slowenischen Nationalmannschaft. 19-mal spielte er für die U21-Auswahl seines Heimatlandes. Bei 96 wird er mit der Rückennummer 23 auflaufen. Er soll am Mittwoch in den 96-Trainingsbetrieb integriert werden.