Neuzugang aus England: Tom Trybull schließt sich Hannover 96 an

Hannover. Fünf Tage vor dem Schließen des Transferfensters verpflichtet

Hannover 96 einen weiteren Neuzugang: Tom Trybull kommt

ablösefrei an den Maschsee. Der 28-jährige zentrale

Mittelfeldspieler erhält bei Hannover 96 zunächst einen

Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Zuvor hatte

er sich mit seinem bisherigen Klub Norwich City auf eine

Vertragsauflösung geeinigt.

Bei dem englischen Premier-League-Klub hatte er seit 2017

unter Vertrag gestanden. Für die „Canaries“ spielte er 51-mal

(drei Tore) in der zweiten englischen Liga und war Teil des Teams,

das 2019 den Aufstieg in die Premier League schaffte. Dort lief

er 16-mal auf. In der vergangenen Saison war er an die

Blackburn Rovers verliehen, für die er 25 Zweitliga-Spiele

bestritt.

Trybull muss sich nach seiner Einreise nach Deutschland wie

vorgeschrieben in Quarantäne begeben. Anschließend stößt er

zur 96-Mannschaft.

96-Sportdirektor Marcus Mann: „Tom ist ein Spieler, den

schon immer seine strategischen Fähigkeiten und sein

taktisches Verständnis ausgezeichnet haben. Er hat eine hohe

Spielintelligenz und nimmt aktiv am Spielaufbau teil. In den

vergangenen Jahren auf der Insel hat er sich die englische

Zweikampfhärte angeeignet, sodass wir uns sehr freuen, dass

wir ihn für unsere Mannschaft und Hannover 96 gewinnen

konnten.“

96-Cheftrainer Jan Zimmermann: „Tom Trybull ist nicht nur

ein richtig guter Fußballer, sondern auch ein Spieler mit

großer Erfahrung, der in England viel erreicht hat. Er ist im

zentralen Mittelfeld zu Hause, mit ihm schließen wir die Lücke

zwischen Defensive und Offensive. Mit seiner Art, Fußball zu

spielen, und seiner Mentalität passt Tom genau zu dem Weg,

den wir bei 96 eingeschlagen haben.“

Tom Trybull: „Die Zeit in England war für mich sehr prägend

und hat mich als Person und Spieler wachsen lassen. Jetzt

freue ich mich aber sehr darüber, wieder nach Hause zu

kommen. Schon vom ersten Gespräch an hat sich der Kontakt

mit Marcus Mann und Jan Zimmermann einfach gut angefühlt,

sodass für mich sehr früh feststand, dass ich den Wechsel zu

96 unbedingt machen möchte. Ich erinnere mich gut an Spiele

in Hannover, als ich noch auf der anderen Seite stand, und

weiß, wie großartig es ist, wenn hier das Stadion voll ist. Ich

will mit anpacken, dass wir auch in Zukunft für viele

stimmungsvolle Spiele sorgen können.“

Vor seinem Wechsel auf die Insel spielte Trybull für ADO Den

Haag in der niederländischen Eredivisie. Ausgebildet wurde

der gebürtige Berliner zunächst in seiner Heimatstadt beim 1.

FC Union. Im Alter von 15 Jahren wechselte er in den

Nachwuchs des FC Hansa Rostock, mit dessen U19-Team er in

der Saison 2009/10 deutscher A-Jugend-Meister wurde. In der

darauffolgenden Spielzeit 2010/11 feierte er mit 17 Jahren im

Trikot der Rostocker sein Profi-Debüt, ehe ihn der SV Werder

Bremen verpflichtete, für den er 21-mal in der Bundesliga

eingesetzt wurde. Weitere Stationen Trybulls in Deutschland

waren der FC St. Pauli und die SpVgg Greuther Fürth. Als

Junioren-Nationalspieler absolvierte er insgesamt zehn

Länderspiele für die deutsche U17, U18, U19 und U20.

Hannover 96 hieß seinen Neuzugang bei der Bekanntgabe des

Transfers mit einem kurzen Video in den sozialen Medien

willkommen. Darin ist zu sehen: Trybulls Trikot mit der

Nummer 6 ist bereits vorbereitet.