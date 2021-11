Nicht unterschätzen

Langenhagen/Mellendorf. Die Scorpions treten am Sonntag, 21. November, um 19 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena erneut gegen Krefeld an und tragen mit dieser Begegnung das fünfte Spiel innerhalb von nur zehn Tagen aus. „Äußerst wichtig“, so Sportchef Eric Haselbacher, „auch diesen Gegner dürfen wir keineswegs unterschätzen und müssen mit vollem Kampf und Leidenschaft in die Partie gehen." Seine Schlittschuhe schnürt wieder Christoph Koziol nach seiner Rückkehr aus Herford.