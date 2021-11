Dritte Hanballliga: TuS Vinnhorst empfängt am Sonntag, 17 Uhr, SC DHJK Leipzig II

Vinnhorst. Am ungewohnten Sonntag um 17 Uhr trifft der Tus Vinnhorst im letzten Spiel der Hinrunde auf den SC DHJK Leipzig II. Der Bundesliganachwuchs ist mit 6:12 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und muss sich ranhalten den direkten Klassenerhalt noch zu erreichen. Umso motivierter wird das Team aus der größten Stadt Sachsens in Vinnhorst auftreten. Einen direkten Vergleich beider Mannschaften hat es bisher noch nicht gegeben. Es handelt sich bei dem Spiel also um eine echte Premiere. Bei ihrer bisher einzigen Reise nach Hannover, in dieser Saison verloren die Leipziger in Burgdorf mit 35:27. Die Tendenz bei den Gästen geht ein wenig nach oben. Nach knappen Niederlagen gegen Burgwedel und in Bernburg wurde die letzte Partie gegen Burgenland nach einem 9:15 Halbzeitrückstand noch mit 26:25 gewonnen.Stärkster Werfer bei den Leipzigern ist Elias Gansau. Der 21-Jährige hat schon einige Einsätze im Bundesligateam und besitzt zudem ein Zweitspielrecht für den Dessau/Roßlauer HV in derzweiten Liga. Der Rückraumspieler zieht die Fäden auf der Mitte und wirft auch dieSiebenmeter. Gegen Burgenland war er es, der in einer dramatischen Schlussphase denentscheidenden Wurf zum 26:25 verwandelte.Beim TuS gab es so eine Dramatik schon lange nicht mehr. Selbst das Spitzenspiel gegen Hildesheim wurde am Ende relativ deutlich mit fünf Toren Unterschied gewonnen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich auf den eigenen Lorbeeren ausruhen kann. Auch in diesem Spielist wieder die volle Konzentration gefragt. Aber das ist den Spielern und dem Trainerteam auch bewusst. Davor Dominikovic bereitet seine Mannschaft auf jeden Gegner akribisch vor. Er will nichts dem Zufall überlassen. Denn selbst mit einer verlustpunktfreien Hinrunde wäre noch nichts gewonnen. Weiteres Selbstvertrauen gibt die Leistung von Tolga Durmaz, der nach seiner Verletzung in Bernburg ein sehr gutes Spiel machte und zu alter Stärke fand. Auch Finn Wiebe ist wieder voll belastbar, genau wie Colin Räbiger. Bleibt zu hoffen, dass die Spieler von der aktuellen Erkältungswelle verschont bleiben.