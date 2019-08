Noch Plätze frei

Frauensporttag am 21. September

Langenhagen. Die Beliebtheit des Frauensporttages des Regionssportbundes, der jedes Jahr am dritten Sonnabend im September unter anderem in den Räumlichkeiten des SCL stattfindet, ist nach wie vor auch im 14. Jahr ungebrochen. Dennoch gibt es für die Veranstaltung am 21. September in Langenhagen noch Restplätze zu vergeben. Interessierte Frauen melden sich bei Petra Busche unter der Telefonnummer (0511) 800 79 78-21 zur persönlichen Absprache.Beim Frauensporttag können Frauen ab 16 Jahren für 15 Euro vier Sportangebote testen, Mittagessen und Wasser ist inklusive. Allgemeine und weitere Infos zum Frauensporttag unter: www.rsbhannover.de/frauensporttag