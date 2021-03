Nur die Punkte zählen

Coach Kluck macht Hannover United gegen München positiven Druck

Hannover. Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United empfängt in der1. Rollstuhlbasketballbundesliga am Sonnabend, 6. März, 18 Uhr die RBB München Iguanas. Vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde muss es darum gehen, den Abstand von Playoff-Platz 4 gegenüber den Verfolgern Rhine River Rhinos Wiesbaden (Platz 5) und BG Baskets Hamburg (Platz 6), die am Sonntag aufeinander treffen, zumindest zu halten. Sportdeutschland.tv überträgt das Spiel zwischen Hannover United und den RBB München Iguanas live im Stream.Für die Mannschaft um United-Kapitän Jan Sadler ist ein Sieg gegen München also Pflicht. "München hatte einen sehr schweren Saisonstart. Sie müssen mit Laura Fürst und Florian Mach auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Wir werden sie dennoch auf keinen Fall unterschätzen und setzen alles daran, ihnen so wenig Raum wie möglich zu geben", analysiert Trainer Martin Kluck die Leguane aus München.Bei den Münchenern stechen vor allem zwei Spieler heraus. Kim Robins und Gabriel Robl werfen die Bälle reihenweise durch die Maschen. Coach Martin Kluck wünscht sich eine disziplinierte Defensivleistung: "Wir wissen, dass die Münchener in der Vergangenheit immer wieder heiß von der Dreierlinie liefern. Kim Robins besitzt die Qualität dazu und zeigt sich regelmäßig. Wenn wir am Sonnabend eine disziplinierte Defensivleistung aufs Parkett bringen, werden wir die Punkte in Hannover behalten."Die Füchse um Trainer Martin Kluck müssen noch zwei Spiele gewinnen, dann wäre der mit dem 4. Platz verbundene Playoff-Einzug sicher. Wiesbaden könnte nur noch punktgleich mitziehen, verliert aber den direkten Vergleich gegen United und könnte so nichtmehr an den Füchsen vorbeiziehen. "Wir müssen uns selbst ein wenig Druck machen, wenn wir unser Saisonziel erreichen wollen. Dabei gilt es den Druck umzuwandeln und leistungsfördernd einzusetzen", so Martin Kluck.