Oberligasaison 19/20 ohne Playoffs

Scorpions feiern Saisonabschlussparty am Sonnabend, 14. März, ab 17.15 Uhr

Wedemark/Langenhagen. Dass das Corona-Virus Sieger über die Playoffs im Eishockey werden würde, zeichnete sich in den letzten Tagen immer stärker ab.Äußerst schade. Jetzt wo die Scorpionsspieler wieder gesund sind, mit Stolli der gesamte Kader hochmotiviert in Richtung SC Riessersee blickte, ausgerechnet jetzt die Absage der wichtigsten Zeit der Eishockeysaison.„Abhaken, Nase putzen, nach vorne schauen und positiv denken. Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man schnellstens hinter sich lassen“, so die Scorpions nach Erhalt der offiziellen Absage der diesjährigen Playoffs.Damit sich die Fans und Freunde der Scorpions gemeinsam mit dem gesamten Team in die diesmal etwas längere Sommerpause verabschieden können, laden die Scorpions alle, die Spaß und Lust haben, zur traditionellen Saisonabschlussparty für Sonnabend, 14. März, ab 17.15 Uhr in die hus de groot EISARENA/ICE HOUSE ein.Das Team ist sicherlich der Star des Abends, Trikotversteigerung der Heim- und Auswärtstrikots mit dem Fanbeauftragten Steffen Wiebe, Dj Kai, Spielerinterviews, leckere Speisen und Getränke und viele gute Gespräche und sicherlich auch neue Freundschaften werden helfen doch sehr schnell über das pötzliche und überraschende Ende einer besonderen Saison hinweg zu kommen.Die Eintrittskarten für das erste Playoff-Spiel behalten ihre Gültigkeit. Hier erarbeiten die Scorpions gerade Lösungsansätze für die Inhaber der Karten. Da die Absage der Playoffs wirtschaftlich sicherlich nicht ganz einfach ist, wäre es natürlich auch sehr schön, wenn sich die Fans dem Herner Beispiel anschließen würden und durch den Verzicht einer Erstattung den Scorpions helfen würden.