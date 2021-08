Offene Tür bei Ophelia

Freitag, 10.September, in der Kastanienallee

Langenhagen. Für von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen stehen die Türen von Ophelia schon länger wieder offen. Nun haben auch Interessierte sowie Kollegen und Unterstützer die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten kennen zu lernen.Am Freitag, 10. September, veranstaltet das Ophelia Beratungszentrum einen Tag der offenen Tür. Von 14 bis 17 Uhr führen die Mitarbeiterinnen durch die neuen Räume in der Kastanienallee 10 in Langenhagen und stehen für Fragen zur Verfügung.Zudem wird es eine kleine Ausstellung mit abstrakten Acrylbildern der (Hobby-) Künstlerin Miriam Roche-Knigge geben. Seit Dezember 2020 ist das Beratungszentrum in der Kastanienallee ansässig. Längst sollten die neuen Räumlichkeiten im Zuge des 30-jährigen Bestehens des Beratungszentrums für Frauen- und Mädchen mit Gewalterfahrung präsentiert werden. Dazu kam es pandemiebedingt leider nicht. Möglich wurde der Umzug durch das neue Förderkonzept der Frauenberatungsstellen der Region Hannover im Zuge der Istanbuler Konvention. Das Ophelia Beratungszentrum ist für das Gebiet der Region Nord zuständig und berät Frauen und Mädchen ab 13 Jahren aus Langenhagen, Isernhagen, Wedemark und Burgwedel. Der Tag der offenen Tür läuft unter Einhaltung der 3G-Regelung. Es gilt Maskenpflicht.