Offene Universität

Langenhagen/Wedemark (ok). Zum Sommersemester beginnt ab April ein Abendkursus für Männer, der jeweils dienstags zwischen 18 und 20.45 Uhr sowie an vier Sonnabenden pro Semester. Für Oktober sind ein Vormittags- und ein Abendkursus für Frauen geplant. Näheres erfahren Interessierte auf einer Informationsveranstaltung. Für den Männer-Abendkursus, der ab 21. April läuft, findet sie am 10. März um 18 Uhr in der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung im Gebäude 1209 auf dem Hof der Leibniz Universität. Auskünfte gibt es bei Britta Jahn unter der Telefonnummer (0511) 762-1 91 08 oder bei Shahrsad Amiri unter der Telefonnummer (0511) 762-1 41 9 sowie im Internet unter www.zew.uni-hannover.de.