Offene Universität

Region. Die Offene Universität bietet zum Wintersemester 2020/21 neue Kurse an:

einen Vormittagskursus für Frauen ab 27. Oktober: dienstags und donnerstags 8.45 bis 12 Uhr, einen Abendkursus für Frauen (ab 5. Oktober.): montags 18 bia 20.45 Uhr und vier Sonnabende pro Semester Näheres erfahren Interessierte auf IInfo-Veranstaltungen

am 7. September um 18 Uhr und am 10. September um 10 Uhr.

Im September beginnt auch ein Abendkurs für Männer (corona-bedingt verschoben; dienstags, 18 bis 20.45 Uhr), der noch freie Plätze hat. Info-Veranstaltung: am 1. September um 18 Uhr. Ort bitte erfragen bei Britta Jahn, b.jahn@zew.uni-hannover.de, Telefon (0511) 762-1 91 08 (Anmeldung notwendig!)