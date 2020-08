Online-Vorträge zu Fördermitteln für Sanierung und Neubau

Region. Die Klimaschutzagentur Region Hannover bietet im August eine Sommer-Online-Vortragsreihe zu Fördermitteln für Sanierungs- und Neubauvorhaben an. Jede Woche gibt es donnerstags von 18 bis 19 Uhr einen anderen Themenschwerpunkt. Dabei werden sowohl Förderprogramme des Bundes, als auch die der Region Hannover und des enercity-Fonds proKlima vorgestellt. Los geht es am 6. August mit dem Thema Heizungserneuerung. Anschließend steht der Referent Jan Norrmann für Fragen zur Verfügung. Weitere Termine: 13. August: Dachdämmung und Photovoltaik; 20. August: Fassaden- und Fenstersanierung; 27. August: Energieeffizienter Neubau. Die Vorträge richten sich an private Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sowie Bauwillige und sind kostenlos. Eine Online-Anmeldung ist für jede Veranstaltung notwendig. Infos und Anmeldungen auf www.klimaschutz-hannover.de