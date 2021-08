„Passt zu 100 Prozent in das Profil für die Offensive"

Zweite Bundesliga: Hannover 96 holt Stürmer Lukas Hinterseer

Hannover. Am vorletzten Tag der laufenden Transferperiode hatHannover 96 Lukas Hinterseer verpflichtet. Der erfahrene Stürmer, in dessen Vita 127 Zweitligaspiele mit 65 Torbeteiligungen stehen, kommt vom südkoreanischenTopklub Ulsan Hyundai, für den er seit Januar 2021 unter anderem in der asiatischen Champions League spielte. Der 13-malige österreichische Nationalspieler erhält bei Hannover 96 einen Zweijahresvertrag.Der gebürtige Kitzbüheler Hinterseer wechselte 2014 vom FCWacker Innsbruck nach Deutschland zum damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt. Für die Schanzer erzielte er in seinem Premierenjahr neun Tore, stieg mit seinem Team indie Bundesliga auf und war auch dort in den darauffolgenden zwei Spielzeiten Stammspieler. Im deutschen Fußballoberhaus lief er 56 Mal auf, schoss neun Tore und legte einen weiteren Treffer auf. 2017 folgte der Transfer zum VfL Bochum, wo der1,92 Meter große Stürmer in zwei Saisons mit 44 Torbeteiligungen (32 Tore und zwölf Vorlagen) in 62 ZweitligaEinsätzen stark auftrumpfte. Anschließend zog es ihn zumHamburger SV, für den er in 33 Spielen neun Treffer und dreiTorvorbereitungen beisteuerte.96-Sportdirektor Marcus Mann: „Lukas Hinterseer hat in der2. Liga eindrucksvoll seine Qualitäten als Torschütze unterBeweis gestellt. Er passt sportlich und menschlich sehr gut indie Mannschaft und wird uns sicherlich dabei helfen, wiedermehr Torgefahr auszustrahlen. Lukas ist voll im Training undwird dadurch nur eine kurze Eingewöhnungszeit brauchen. Erhat in Südkorea nicht nur in der dortigen Liga gespielt, sondern war für seinen Klub auch in der Champions League des asiatischen Kontinentalverbandes im Einsatz.“96-Cheftrainer Jan Zimmermann: „Ich bin total froh, dass wir die Verpflichtung von Lukas Hinterseer schnell und kurzfristig verwirklichen konnten. Als wir gehört haben, dassdie Chance besteht, ihn zu holen, haben wir uns alle sehr umihn bemüht und konnten ihn für 96 begeistern. Mit seiner Spielweise und seiner Erfahrung wird uns Lukas enorm weiterhelfen. Er passt zu 100 Prozent in das Profil, das wir unsfür die Offensive vorgestellt haben.“Lukas Hinterseer: „Erst einmal bin ich megafroh, dass dasjetzt alles so kurz vorm Transferschluss geklappt hat. Als ich vom Interesse aus Hannover gehört habe, wollte ich es einfach unbedingt machen. Ich komme zu einem Klub, wo sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges verändert hat, undglaube fest daran, dass hier ein guter Spirit entstehen wird. Ich freue mich schon darauf, das erste Mal mit dem 96-Trikotaufzulaufen.“Im Januar 2021 verließ Hinterseer Deutschland in RichtungSüdkorea. Bei Ulsan Hyundai, dem Sieger der AFC ChampionsLeague von 2020, lief er nicht nur in der K-League (26 Spiele,sechs Tore und eine Vorlage) auf. Auch in der asiatischenChampions League sorgte er in sechs Einsätzen für drei Toreund zwei Vorlagen. Für die Nationalmannschaft Österreichsspielte Hinterseer nach seinem Debüt im November 2013 13Mal.Bei Hannover 96 trägt der 30-Jährige künftig dieRückennummer 17. Den obligatorischen Medizincheckabsolvierte er am Montag in Hannover. Seine ersteTrainingseinheit mit den neuen Teamkollegen findet amDienstag statt.