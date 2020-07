Polizei beschlagnahmt drei Autos

Illegales Straßenrennen in Hannover und Langenhagen

Langenhagen/Hannover. In der Nacht zu Montag sind durch Polizeibeamte zweiPorsche und ein Mercedes-Benz beschlagnahmt worden. Drei Männer hatten sichzuvor ein illegales Autorennen von der hannoverschen Innenstadt, über Vahrenwaldund Langenhagen bis nach Stöcken geliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten ein 17- und 19-Jähriger gegen 22:53 Uhr über Notruf drei Autos, welche über Hamburger Allee in Richtung der Vahrenwalder Straße stadtauswärts fuhren.Zwei Porsche Cayenne und ein Mercedes-Benz CLS fuhren immer wieder nebeneinanderher und beschleunigten nach kurzen Stopps vor roten Ampeln weiter stadtauswärts.Sie missachteten auch einige rote Ampeln, fuhren entgegengesetzt derFahrtrichtung in einen Kreisel ein und überholten mit hoher Geschwindigkeit sichgegenseitig und auch andere Fahrzeuge auf der gesamten Strecke. Über die Vahrenwalder Straße fuhren sie entlang der Walsroder Straße, Godshorner Straße, Langenhagener Straße und Stelinger Straße bis nach Stöcken. Hier wurden die 19, 20 und 22 alten Fahrer durch die alarmierten Polizeibeamten an der Mecklenheider Straße mit den Autos angetroffen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde die Beschlagnahme der drei Autos sowie der Führerscheine angeordnet. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden siewieder entlassen. Die drei Männer müssen sich nun wegen des Verdachts eines verbotenenKraftfahrzeugrennens verantworten.Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche weitere Angaben zum Autorennenmachen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter derTelefonnummer 0511 109-31 17 zu melden.