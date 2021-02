Präsenzunterricht fällt aus

Homeschooling findet statt

Region Hannover. Aufgrund des starken Schneefalls hat die Region Hannover am Sonntag entschieden, dass an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Umland der Region Hannover am Montag, 8. Februar, kein Präsenzunterricht stattfindet. Grund ist zum einen, dass der Schülertransport angesichts der Witterung nicht sichergestellt ist. Zum anderen soll vermieden werden, dass Lerngruppen in den Schulen größer werden, wenn ggf. einzelne Lehrkräfte die Schule nicht erreichen. Das Homeschooling bleibt von der Absage des Präsenzunterrichts unberührt.