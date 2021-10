Präventionsexperten der Polizei Hannover am Telefon

Hannover. Auch in diesem Monat erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger wieder die Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen und Anliegen per Anruf zu den unterschiedlichsten Präventionsthemen zu stellen.

Dazu schalten die Präventionsbeauftragten am Donnerstag, 14. Oktober, von

10 bis 18 Uhr wieder das Infotelefon und stehen als Ansprechpersonen zur Verfügung. Fragen können zu vielen denkbaren Bereichen gestellt werden, wie zum

Beispiel:

- Kinder/Jugendliche und Gefahren im Internet

- Betrug im Internet

- Sicherheit im Straßenverkehr/ Nutzung von E-Scootern

- Häusliche Gewalt und Stalking

- Enkeltrick/Anrufe falscher Polizeibeamter

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit wird außerdem der Wohnungseinbruchschutz ein Themenschwerpunkt sein. Für Fragen zu diesem Komplex sind - wie an allen anderen Aktionstagen auch - wieder Ansprechpersonen der technischen Prävention dabei.

Fragen zu den aufgezählten oder anderen Themen? Die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen stehen an diesem Tag allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover telefonisch für ihre Fragen zur Verfügung. Das Infotelefon ist unter der Telefonnummer (0511) 109-11 20 zu erreichen.