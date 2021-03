Prominente Gesichter im Videoclip

Beitrag zu den internationalen Wochen gegen Rassismus:„Wir kommen aus Hannover“

Hannover. Hannover 96 beteiligt sich mit einem Videobeitrag an den internationalen Wochen gegen Rassismus, die dieses Jahr im Zeitraum vom 15. bis zum 28. März stattfinden. Konzipiertwurde der rund zweiminütige Spot unter dem Motto „Wir kommen aus Hannover“ durch die 96-CSR-Initiative 96plus in engem Austausch mit ihrem Hauptpartner Clarios. DieRealisation des Films erfolgte durch Studierende der Hochschule Hannover. Die Grundidee hinter der Kernaussage des Films „Wir kommen aus Hannover“ ist einfach: „Egal, wo jemand geboren ist oder woher ihre oder seine Eltern stammen, diese Herkunft sollteprimär keine Rolle spielen, es sind einfach Menschen aus der Stadt, in der sie leben und sich einbringen“, erklärt der für 96plus verantwortliche Juri Sladkov. „Unsere Profis werden inder überregionalen Berichterstattung ja auch in erster Linie über ihre Zugehörigkeit zum Klub und zur Stadt definiert. Sie sind das Team aus Hannover.“ Im kompletten Filmbeitrag sind Menschen zu sehen, die einer ehrenamtlichen oder beruflichen Funktion nachgehen unddamit das Leben in unserer Stadtgesellschaft ein wenig bunter und diverser gestalten – unabhängig davon, ob sie oder ihre Eltern aus Hannover stammen oder nicht. Für sie alle steht fest: „Wir kommen aus Hannover.“ Unter diesem großen, gemeinsamen Nenner der Zugehörigkeit zur Stadt und Region Hannover finden sich im Video unter anderemOberbürgermeister Belit Onay, die 96-Profis Timo Hübers und Franck Evina, Ex-96-Kapitän Altin Lala, Polizeipräsident Volker Kluwe, Wertecoach Martin Rietsch alias 2schneidig oder die Jazz- und Popsängerin Tokunbo Akinro wieder. Das Video ist hier abrufbar: https://youtu.be/PqzvBWuApv4.