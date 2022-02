Recken verlängern mit Hannes Feise

Vorbildliche Weiterentwicklung des Linksaußen

Hannover. Die TSV Hannover-Burgdorf und Hannes Feise haben die gemeinsame Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Der Rechtshänder gab vor fünf Jahren sein Debüt in der Handball-Bundesliga und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil der Recken entwickelt.„Wir freuen uns sehr, dass uns mit Hannes ein weiterer aus der Region stammender Spieler erhalten bleibt. Nachdem er in der Jugend größtenteils im Rückraum unterwegs war, folgte im Bundesliga-Team die Umschulung zum Linksaußen. Neben seinen Fähigkeiten im Angriff, spielt er auch in der Abwehr eine wichtige Rolle bei uns und ist im Innenblock sowie auf den Halbpositionen flexibel einsetzbar. Er will sich stets verbessern und ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“, stellt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen die vorbildliche Weiterentwicklung des Rechtshänders heraus.Der Linksaußen startete seine Handball-Laufbahn beim Garbsener SC, ehe er als A-Jugendlicher 2013 in den Unterbau der ReckenN wechselte. Über den Perspektivkader spielte sich Feise in das Sichtfeld der Bundesliga-Mannschaft und kam 2017 zu seinem ersten Einsatz in der Handball-Bundesliga. Bereits damals wurden seine Qualitäten in der Abwehr deutlich, die ihn heute als Spieler hervorstechen lassen. Dazu hat der in Neustadt geborene Hannes Feise auch im Angriff deutliche Schritte nach vorne gemacht. Mittlerweile kommt er in 116 Spielen auf 68 Tore für die Niedersachsen.„Ich komme von hier, fühle mich wohl und freue mich, weiterhin ein Teil der Recken zu sein. Die Erfahrungen beim Final4 oder im EHF-Cup waren sehr wertvoll und motivieren mich, die erfolgreiche Geschichte des Vereins weiterzuschreiben. Hier habe ich ein gutes Team, gute Trainer und ein tolles Umfeld. Ich freue mich auf die Zukunft und möchte gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Schritte machen sowie weitere Erfahrungen in der Handball-Bundesliga sammeln“, schaut Hannes Feise voller Vorfreude auf die nächsten beiden Jahre voraus."Hannes überzeugt durch starken Ehrgeiz und seine handballerischen Qualitäten. Er hat sich alles hart erarbeitet und geht stetig mit professionellem Verhalten voran. Hannes genießt große Wertschätzung innerhalb unseres Teams. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin ein Recke bleibt“, fügt Trainer Christian Prokop lobende Worte hinzu.