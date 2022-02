Recken zeigen sich solidarisch

Heimspiel gegen Lemgo-Lippe auf Donnerstag, 3. März, vorverlegt

Hannover. Nachdem die Viertelfinalbegegnung im DHB Pokal zwischen dem TBV Lemgo-Lippe und der MT Melsungen Anfang Februar coronabedingt verlegt werden musste, ist die Liqui Moly HBL nun in Bezug auf einen entsprechenden Nachholtermin fündig geworden. Um dies möglich zu machen, wurde das Heimspiel der Recken gegen den TBV, das ursprünglich für den jetzt als Pokalausweichtermin vorgesehenen 6. Märzangesetzt war, auf Donnerstag, 3. März(Anwurf 19.05 Uhr in der ZAG Arena) vorverlegt.„Wir kennen die Final4-Situation aus den letzten Jahren sehr gut und wissen, dass im Vorfeld durch den Ligabetrieb für eines der größten Events im Club-Handball nicht viel Vorbereitung bleibt. Dazu wissen wir auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es manchmal ist, Nachholtermine in dem engen Zeitplan zu finden. Daher stand für uns direkt fest, dass wir hier gerne helfen wollen“, stellt Geschäftsführer Eike Korsen die ausschlaggebenden Punkte für eine Vorverlegung heraus.In Hinsicht auf das kommende Heimspiel gegen Lemgo führt er weiter aus: „Wir freuen uns sehr, dass wir im Jahr 2022 erstmalig wieder mehr Zuschauer bei unseren Heimspielen zulassen dürfen. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir die ZAG Arena wieder zu einer Festung machen und freuen uns auf zahlreichen Besuch.“