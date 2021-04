Region Hannover hebt Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung auf

Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde der Region Hannover zurück

Region. Keine Ausgangssperre mehr in der Region Hannover: DasOberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat am Dienstag die Beschwerdeder Region Hannover gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover zurAusgangssperre vom 2. April zurückgewiesen. Die Region Hannover hat daher dieentsprechende Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Ursprünglich galtfür den Zeitraum vom 1. bis 12. April in der Region Hannover eine allgemeineAusgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. In einer Eilentscheidung hatte dasVerwaltungsgericht Hannover am Karfreitag die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügunginfrage gestellt.Das OVG begründet seinen Beschluss damit, dass eine Ausgangsbeschränkung zwarbegrenzt geeignet, aber nicht erforderlich sei, solange die staatlichen Stellen diebestehenden Maßnahmen nicht vollständig durchgesetzt hätten.