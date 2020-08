Region weitet Corona-Testkapazitäten zu Wochenbeginn aus

Region Hannove. Vor dem Hintergrund der aktuellen Aussagen des Bundesgesundheitsministers vom heutigen Freitag, 31. Juli, prüft die Region HannoverdenkurzfristigenAufbau weiterer Testkapazitäten. Mit dem angekündigten Erlass werden seit Sonnabend allen Reiserückkehrerinnen und -rückkehrernauch freiwillige Tests auf Covid-19angeboten werden.Die von der Region Hannover beauftragte Johanniter-Unfall-Hilfeist weiterhin am Flughafenzuständig und auf einen ersten möglichen Ansturmvorbereitet.Siewird dort allefreiwilligen und verpflichtenden Testsfür Fluggäste durchführen. Die kassenärztliche Vereinigung bereitet darüber hinaus aktuell eine Testmöglichkeit in Ronnenberg-Empeldevor. Dort sollen sichab Montag Reiserückkehrerinnen und -rückkehrerunabhängig von Reiseland oder Verkehrsmittel testen lassen können. Der Zugang zu diesen Testungen wird nach den derzeitvorliegenden Informationen über die Hausärzte geregelt.Für Reisendeaus Risikogebieten gilt weiterhin der sofortige Antritt einer in der Regel 14-tägigen Quarantäne. Siekann nur durchein negativesTestergebnis vorzeitig beendet werden