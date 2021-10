Regionsverwaltung ist am 1. November vormittags nur eingeschränkt erreichbar

Mitarbeiterveranstaltung - Vereinbarte Termine im Bürgerbüro bleiben bestehen

Region. Die Regionsverwaltung ist am Montag, 1. November 2021, bis 11.30 Uhr wegen einer Mitarbeiterveranstaltung nur eingeschränkt erreichbar. Anlass ist der Amtsantritt des neuen Regionspräsidenten Steffen Krach, der sich an seinem ersten Arbeitstag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer digitalen Veranstaltung vorstellt.Das Regionshaus selbst bleibt an diesem Vormittag geöffnet. Alle Termine, die im Bürgerbüro bereits vereinbart sind, bleiben bestehen. Auch der Sozialpsychiatrische Dienst ist erreichbar. Der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen nimmt am Montag, 1. November, wie gewohnt von 9 bis 12 Uhr Trichinenproben an. Das Gesundheitsamt in der Weinstraße bleibt ebenfalls geöffnet; es wird jedoch darum gebeten, Dienstleistungen eher am Nachmittag in Anspruch zu nehmen. Die Jugendhilfestationen halten einen Notdienst vor.Die Telefonzentrale mit der Rufnummer (0511) 616-0 ist voraussichtlich von 9.30 bis 11.30 Uhr nicht besetzt.