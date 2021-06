Relaunch: 96-Fußballschule wird zu 96-Talents+Friends

Talents+Friends. Neben dem neuen Namen bringen die weitreichenden Erneuerungen auch ein neues Logo und neue Ziele mit sich. Dem Leitbild von Hannover 96 „Niemals Allein“ bleibt die Fußballschule jedoch treu. Die Vision ist es, den Kinder- und Jugendfußball nachhaltig zu verbessern und jedem Kind einen Zugang zu professionellemTraining zu ermöglichen. Der Spaß steht aber weiterhin im Vordergrund. Aufgrund des kindzentrierten Trainings kann 96-Talents+Friends mittlerweile auf 300 jährliche Veranstaltungen mit mehr als 8.000 eilnehmern blicken.Die regionalen Grenzen wurden dabei in den vergangenen Jahren zunehmend überschritten und um neue Kooperationsvereine im In- und Ausland erweitert. Der neue Name fasst die beiden wichtigsten Themenbereiche zusammen: Das Fördern und Entwickeln von Talenten und das Kicken mit alten und neuen Freunden“, erklärt Kübek. Gemeinschaft, Respekt und Fairness spielen eine übergeordnete Rolle in der Philosophie der Fußballschule. „Während der fast 20-jährigen Geschichte sind viele Freundschaften zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit Trainerinnen und Trainern entstanden“, sagt Kübek. Die neu formulierten Werte sind aber nur ein Teil der neuen Identität. Entsprechend der Trainingsphilosophie werden alle bei der Fußballschule von Hannover 96 aufgenommen und dem individuellen Talent entsprechend gefördert. Die frühe Förderung und Bindung von Kindern und Jugendlichen führten in der Vergangenheit dazu, dass vermehrt Nachwuchsspieler an die 96-Akademie vermittelt wurden. Mittlerweile bestehen die Mannschaften bis zur U13 zu 53,8 Prozent aus ehemaligen Teilnehmern der Veranstaltungen der 96-Fußbalschule. Als Grund dafür sind die unterschiedlichen Angebote und der spezielle Trainingsansatz anzusehen. Diese sprechen Kinder und Jugendliche im Alter vier bis 18 Jahren, aber auch Trainerinnen und Trainer an. Das Leistungsspektrum reicht dabei von verschiedenen Fußballcamps, Kleingruppenförderung und Trainerfortbildungen bis hin zu virtuellen Trainingseinheiten inder App „Just Football“. Mit der neuen Ausrichtung bestärkt 96-Talents+Friends die „Alte Liebe“ zum Kinder- und Jugendfußball. Auch weiterhin soll als treibende Kraft in derNachwuchsentwicklung aufgetreten werden. Zielsetzung ist es, die Leidenschaft am Fußball über regionale und demographische Grenzen hinaus zu fördern.