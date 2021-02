Remondis startet am Montag wieder mit der LVP-Abfuhr

Weiterhin widrige Verhältnisse: Verzögerungen der Touren und Einschränkungen möglich

Hannover. Auch wenn sich die Wetter- und damit auch die Verkehrslage in Teilen entspannt hat. Die widrigen Verhältnisseaufgetürmter Schneemassen und dadurch verengter Fahrbahnen bleibt nach allgemeiner Einschätzung vielerorts in der Region Hannoverbis Ende Februar Realität. Dennoch nimmt Remondis die Regelabfuhr am Montag, 15. Februar, in den Umlandkommunen der Region Hannover wieder auf und fährt die gelben Säcke ab. Zumindest da, wo es möglich ist. „Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraßen, dienach wie vor mit 26-Tonnen schweren Müllfahrzeugen nicht befahrbar sind. Dennoch setzen wir alles daran, die Leichtverpackungen wie gewohnt abzufahren. Notwendig dafür ist, dass die Ablagestellen der Säcke und die Stellflächen der Container gefahrlos zugängig sind“,sagt Dieter Opara, Remondis- Niederlassungsleiter. Sowohl aus Fürsorgepflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch zur Vermeidung von Sachschäden, hatte Remondis angesichts des Winter-Wetterchaos die Abfuhr der gelben Säcken am Dienstag komplett eingestellt, nachdem am Montag zahlreicheTouren abgebrochen werden mussten – und war damit in bester Gesellschaft. Zahlreiche Entsorgungsunternehmen in den benachbartenLandkreisen Hameln-Pyrmont, Schaumburg, Minden-Lübbecke und Lippe stellten den Betrieb aus Sicherheitsgründen ebenfalls komplettein. „Da, wo abgefahren wurde, konnten gerade einmal zehn bis 15 Prozent der üblichen Mengen eingesammelt werden, weil vereisteGehwege und Schneeberge es unmöglich machten, Säcke und Container abzufahren. Und diese Ist-Situation bleibt uns angesichts desprognostizierten Winters bis Ende Februar noch erhalten“, sagt Opara.Vor diesem Hintergrund bittet Opara die Bürgerinnen und Bürger um aktive Mithilfe. „Der Zugang zu den Säcken und Containern mussschnee- und eisfrei sein. In schmalen Anwohnerstraßen, wo erkennbar kein Durchkommen ist, wäre es hilfreich, wenn die Anwohner diegelben Säcke an einem zentralen Punkt an der nächsten größeren und deshalb möglicherweise geräumten Straße ablegen. Straßen undWege, die der Winterdienst noch immer nicht geräumt hat, können wir möglicherweise auch weiterhin nicht befahren. Insofern wird esnoch Einschränkungen bei der Abfuhr geben“, sagt Opara und betont: „Da, wo herausgestellte Säcke bis zum Abend nicht abgefahrenwurden, bitten wir darum, sie bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereinzuholen.“ Opara verweist noch einmal darauf, dassdie Verkehrssicherheitspflicht der LVP-Säcke bei den Bürgerinnen und Bürgern liegt.Ein weiterer Fakt ist: Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeiten, die die Fahrer nicht überschreiten dürfen. „Wenn sich die Tourendurch Schnee und Eis deutlich verzögern, müssen die Fahrer mit Blick auf die Lenkzeit möglicherweise vorzeitig abbrechen“, warntOpara. Informationen dazu sind auch auf der Internetseite: https://www.remondis-entsorgung.de/wir-in-ihrer-na... zu finden.