aha-Kundenzentrum öffnet ab 4. Mai wieder

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) öffnet am Montag, 4. Mai, wieder das Kundenzentrum in der Innenstadt Hannovers. Im ersten Stock des ÜSTRA Kundenzentrums in der Karmarschstraße 30/32 werden wie gewohnt alle Serviceleistungen und Informationen angeboten. Es ist montags bis donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr und freitags von 9:30 bis 15 durchgehend geöffnet. „Ich freue mich, unseren Kundinnen und Kunden jetzt wieder das persönliche Gespräch zu allen Fragen rund um die Abfallabfuhr und die Stadtreinigung zentral in der Stadtmitte anbieten zu können“, so aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Das Kundenzentrum wurde entsprechend umgerüstet, damit ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Im aha-Kundenzentrum gilt eine Maskenpflicht.Auch der Erwerb von Zusatzsäcken für Restabfälle ist im Kundenzentrum möglich. Den 40 Liter-Zusatzsack gibt es für 5,20 Euro, der 80 Liter Zusatzsack kostet 9,20 Euro. Sie sind weiterhin auch online zu bestellen. Auch die Rückgabe von Restabfallsäcken ist hier möglich.Im persönlichen Gespräch mit den beiden aha-Beschäftigten können Sperrmüll- und Elektroschrott-Abfuhrtermine vereinbart werden, Abfallbehälter bestellt oder Änderungen beantragt werden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.aha-region.de oder bei der kostenfreien Service-Hotline: 0800-999 11 99