Rund um Bahn und Bahnhöfe

Infotelefon der Bundespolizeiinspektion und der Polizeidirektion Hannover am 16. Dezember

Hannover. "Erstmalig bieten wir zusammen mit der Bundespolizei ein gemeinsames Infotelefon an", sagt Polizeihauptkommissar Uwe Bollbach. "Die Kolleginnen und Kollegen stehen für Fragen rund um die Bahn und Bahnhöfe zur Verfügung."."E-Scooter unter dem Weihnachtsbaum sind ebenfalls ein Thema", ergänzt Polizeioberkommissarin Stefanie Eckler. "Was muss ich vor und bei der anschließenden Nutzung im Straßenverkehr beachten, damit es keinen Ärger gibt?".Die Polizeidirektion Hannover schaltet das Infotelefon am Donnerstag, 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zu verschiedenen Präventionsthemen wie etwa- Sicherheit im Straßenverkehr- Wohnungseinbruchschutz- Betrug im Internet (u.a. Fakeshop)- Häusliche Gewalt und Stalking- Enkeltrick/Schockanrufe und Anrufe falscher Polizeibeamter- Kinder/Jugendliche und Gefahren im Internet- (Taschen-) Diebstahl im Bahnhof/ in der Bahn- Mitnahme "gefährlicher Gegenstände" bei Reisen (Bahn/Flugzeug)Haben Sie Fragen zu diesen oder anderen Themen? Die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen und der Bundespolizei stehen an diesem Tag allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover telefonisch für ihre Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an: (0511) 109-11 20.