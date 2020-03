Saisonauftakt abgesagt

Vorerst bis zum 18. April keine Pferderennen

Langenhagen. Der für Ostermontag, den 13. April, vorgesehene Saisonauftakt auf der Neuen Bult findet nicht statt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.Der Verband des Deutschen Galopprennsports, Deutscher Galopp, hat in seiner gestrigen Sitzung in Köln entschieden, dass aufgrund der umfassenden öffentlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vorerst bis zum Ende der Osterferien am 18. April keine Galopprennveranstaltungen in Deutschland stattfinden werden.Der Hannoversche Rennverein hält sich damit an die Vorgaben des Verbandes und der Behörden in Niedersachsen, um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus unterstützend entgegen zu wirken. Über mögliche weitere Veränderungen und Verschiebungen von Renntagen im Jahresprogramm auf der Neuen Bult wird der Hannoversche Rennverein zeitnah informieren.